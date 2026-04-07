Leon Goretzka może zakotwiczyć we włoskim gigancie

Leon Goretzka będzie łakomym kąskiem w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Juventus.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Juventus zabiega o Leona Goretzkę

Leon Goretzka najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Niemiecki pomocnik potwierdził już, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z Bayernem Monachium, co oznacza, że będzie dostępny na zasadzie wolnej transakcji. Sprowadzenie tak doświadczonego i jakościowego zawodnika bez konieczności płacenia odstępnego stanowi wyjątkową okazję rynkową. Nic więc dziwnego, że sytuacja 31-latka budzi duże zainteresowanie.

Na pozyskanie Goretzki chrapkę ma kilka czołowych europejskich klubów. W ostatnim czasie łączono go między innymi z Milanem, Interem Mediolan, SSC Napoli, Manchesterem United, Liverpoolem czy Atletico Madryt.

Jak informuje Ekrem Konur, poważne szanse na zakontraktowanie środkowego pomocnika ma również Juventus. Klub z Piemontu intensywnie zabiega o reprezentanta Niemiec i zdążył już odbyć z nim wstępne rozmowy.

Urodzony w Bochum piłkarz z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04. Od tego czasu rozegrał dla bawarskiego giganta 302 spotkania, zdobył 48 bramek i zanotował 50 asyst. W swoim dorobku ma między innymi sześć tytułów mistrza Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.