Leon Goretzka może zakotwiczyć we włoskim gigancie

13:43, 7. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Leon Goretzka będzie łakomym kąskiem w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, chrapkę na jego sprowadzenie ma między innymi Juventus.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Juventus zabiega o Leona Goretzkę

Leon Goretzka najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Niemiecki pomocnik potwierdził już, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z Bayernem Monachium, co oznacza, że będzie dostępny na zasadzie wolnej transakcji. Sprowadzenie tak doświadczonego i jakościowego zawodnika bez konieczności płacenia odstępnego stanowi wyjątkową okazję rynkową. Nic więc dziwnego, że sytuacja 31-latka budzi duże zainteresowanie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Na pozyskanie Goretzki chrapkę ma kilka czołowych europejskich klubów. W ostatnim czasie łączono go między innymi z Milanem, Interem Mediolan, SSC Napoli, Manchesterem United, Liverpoolem czy Atletico Madryt.

Jak informuje Ekrem Konur, poważne szanse na zakontraktowanie środkowego pomocnika ma również Juventus. Klub z Piemontu intensywnie zabiega o reprezentanta Niemiec i zdążył już odbyć z nim wstępne rozmowy.

Urodzony w Bochum piłkarz z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04. Od tego czasu rozegrał dla bawarskiego giganta 302 spotkania, zdobył 48 bramek i zanotował 50 asyst. W swoim dorobku ma między innymi sześć tytułów mistrza Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.