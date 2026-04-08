Goretzka o krok od nowego klubu! Transfer wisi w powietrzu

18:16, 8. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Gianluca Di Marzio

Leon Goretzka jest bardzo bliski dołączenia do Juventusu. Niemiec po sezonie opuści Bayern Monachium i ma trafić do klubu Serie A jako wolny agent - przekazuje Gianluca Di Marzio.

Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Juventus pozyska Leona Goretzkę?

Leon Goretzka w przyszłym sezonie może występować w Juventusie. Gianluca Di Marzio poinformował, że zawodnik Bayernu Monachium jest o krok dołączenia do giganta Serie A. Stara Dama od miesięcy obserwuje doświadczonego Niemca i wydaje się, że jest bliska pokonania konkurencji. Pomocnik Bawarczyków był także łączony m.in. z Arsenalem.

Juventus sporo zaoszczędzi na przyjściu Leona Goretzki. Kontrakt niemieckiego pomocnika z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem czerwca. Tym samym zawodnik dołączyłby do Bianconerich na zasadzie wolnego transferu. Strony tak naprawdę teraz muszą wyłącznie dojść do porozumienia w kwestii wysokości oraz długości kontraktu.

W trakcie sezonu jeszcze łudzono się, że Leon Goretzka zostanie w Bayernie Monachium. Wychowanek VfL Bochum nie poprawił jednak swojej sytuacji w drużynie Vincenta Kompany’ego. Niemiec jest tylko zmiennikiem, przegrywając rywalizację o skład z młodym Aleksandarem Pavloviciem. 31-latek spędził na BayArenie łącznie osiem sezonów.

Leon Goretzka w trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań pod okiem Vincenta Kompany’ego. Piłkarz Bayernu Monachium zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

