Leon Goretzka dostępny za darmo. Tyle chce zarabiać

Leon Goretzka po tym sezonie rozstanie się z Bayernem Monachium. Niemiecki zawodnik w nowym klubie chce zarabiać 7 milionów euro netto rocznie - podaje Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Spore oczekiwania płacowe Leona Goretzki

Leon Goretzka podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie jednym z najgłośniejszych nazwisk na rynku. Niemiecki pomocnik nie przedłuży bowiem kontraktu z Bayernem Monachium, który wygasa już 30 czerwca 2026 roku. To oznacza, iż doświadczony zawodnik po zakończeniu obecnego sezonu zmieni klub bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, że rutynowany piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie wielu europejskich drużyn, które chętnie widziałyby go w swoich szeregach.

Sytuację Goretzki uważnie monitorują między innymi angielskie potęgi – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur oraz Newcastle United. Zainteresowanie wykazują także kluby z innych czołowych lig – w tym Olympique Marsylia, Atletico Madryt, Inter Mediolan, SSC Napoli czy Juventus.

Każdy z potencjalnych pracodawców musi jednak liczyć się z wysokimi wymaganiami finansowymi zawodnika. Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura pomocnik oczekuje pensji na poziomie około siedmiu milionów euro netto rocznie, czyli zbliżonej do tej, którą aktualnie otrzymuje w Bayernie Monachium.

Urodzony w Bochum piłkarz z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2018 roku. Wówczas trafił na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04 Gelsenkirchen, gdzie wcześniej rozwinął swoją karierę. Od tego czasu rozegrał dla bawarskiego giganta 298 spotkań, zdobył 48 bramek i zanotował 49 asyst. W swoim dorobku ma sześć tytułów mistrza Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według portalu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.