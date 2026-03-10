Atletico interesuje się gwiazdą Bundesligi. Ogromna konkurencja

22:14, 10. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Leon Goretzka będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, co chce wykorzystać Atletico Madryt - donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Hiszpański klub zmierzy się jednak z ogromną konkurencją w postaci m.in. Arsenalu czy Juventusu.

Diego Simeone
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Leon Goretzka na radarze Atletico Madryt

Leon Goretzka w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego rozstanie się z Bayernem Monachium, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Wygasająca 30 czerwca 2026 roku umowa między stronami nie zostanie przedłużona, dlatego 31-letni pomocnik stanie się wolnym agentem. To oznacza, że będzie mógł zmienić klub za darmo i rozpocząć nowy etap swojej kariery. Sytuację doświadczonego piłkarza uważnie obserwuje wiele czołowych europejskich drużyn, które chcą wzmocnić skład przed sezonem 2026/2027.

67-krotny reprezentant Niemiec prawdopodobnie wyjedzie za granicę, aby po raz pierwszy w swojej karierze spróbować sił poza ojczyzną. W wyścigu o sprowadzenie doświadczonego pomocnika uczestniczą m.in. Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, AC Milan oraz Juventus.

Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, duże szanse na pozyskanie Goretzki daje się także Atletico Madryt. Hiszpański klub interesował się nim już zimą, ale piłkarz zdecydował się wypełnić do końca kontrakt z Bayernem Monachium.

Urodzony w Bochum zawodnik z powodzeniem występuje w koszulce drużyny Die Roten od lipca 2018 roku. Wówczas przeniósł się na Allianz Arenę za darmo z FC Schalke 04 Gelsenkirchen, gdzie wcześniej wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Od tego czasu rozegrał dla bawarskiego giganta 297 spotkań, zdobył 48 bramek oraz zanotował 49 asyst. W swoim dorobku ma sześć tytułów mistrza Niemiec i jeden triumf w Lidze Mistrzów. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 15 milionów euro.