Z Monachium do Madrytu? Real ma na oku gwiazdkę Bayernu

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Lennart Karl przykuł uwagę Realu Madryt

W obecnym sezonie Lennartowi Karlowi udało się zadebiutować w pierwszym zespole Bayernu Monachium. 17-letni pomocnik bez żadnego strachu wszedł do drużyny ze stolicy Bawarii, imponując dojrzałością oraz pewnością siebie. Podczas aktualnej kampanii zdążył rozegrać 12 meczów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Zdolny piłkarz zaimponował nie tylko w Bundeslidze, ale także w Lidze Mistrzów. Tym samym młody Niemiec udowodnił, że potrafi już z powodzeniem rywalizować na najwyższym poziomie.

Jak się okazuje, doskonała postawa perspektywicznego zawodnika nie uszła uwadze Realu Madryt – poinformował w piątkowe popołudnie hiszpański serwis „Defensa Central”. Według doniesień wspomnianego portalu, szef skautów klubu z Santiago Bernabeu – Juni Calafat – określił Karla mianem największego młodego talentu w Europie. Wysłannicy Królewskich mają bacznie obserwować poczynania siedemnastolatka w kolejnych miesiącach, analizując, czy warto podjąć próbę jego pozyskania w niedalekiej przyszłości.

W ostatnich tygodniach Lennart Karl był łączony również z angielskimi potentatami – Arsenalem, Chelsea oraz Manchesterem City. Gigant ze stolicy Bawarii nie zamierza jednak sprzedawać swojej perełki, ponieważ wiąże z nią ogromne plany. Młodzieżowy reprezentant Niemiec trafił do akademii Bayernu Monachium w połowie 2022 roku z macierzystej Viktorii Aschaffenburg. Portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową ofensywnego pomocnika na 20 milionów euro. Kontrakt piłkarza z mistrzem Bundesligi jest ważny do 2028 roku.