fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski jest już bliski opuszczenia Salzburga. Do finalizacji transferu pozostało już tylko osiągnąć porozumienie z nowym pracodawcą. “Salzburger Nachrichten” uważa, że Polak zasili szeregi Leicester City.

Kamil Piątkowski odejdzie z Salzburga

Polak ma przenieść się na Wyspy Brytyjskie

Do finalizacji transferu pozostało dogadanie się z Leicester City

Piątkowski podąża śladami Wasilewskiego

Kamil Piątkowski opuszczał Ekstraklasę jako wielki talent i potencjalnie podpora defensywy reprezentacji Polski. Red Bull Salzburg zapłacił za niego w 2021 roku Rakowowi Częstochowa aż sześć milionów euro. Polak dołączył do klubu, który słynie z rozwijania umiejętności młodych piłkarzy, lecz jego przygoda zaczęła się dość pechowo. Piątkowski doznał poważnej kontuzji, co w konsekwencji utrudniło mu walkę o miejsce w wyjściowym składzie.

Po powrocie do zdrowia trzykrotny reprezentant Polski dosyć rzadko pojawiał się na boisku. W obecnym sezonie rozegrał dla Salzburga zaledwie cztery spotkania, co stanowi zdecydowanie zbyt mało dla gracza mierzącego zdecydowanie wyżej.

W mediach pojawiły się natomiast informacje o możliwym styczniowym transferze Piątkowskiego. Początkowo chciał go Feyenoord Rotterdam, a później do walki włączyły się również belgijskie Gent oraz angielskie Leicester City. “Salzburger Nachrichten” przekonuje, że to właśnie “Lisy” będą nowym pracodawcą polskiego defensora.

Między klubami miało dojść już do porozumienia. Teraz warunki indywidualnego kontraktu musi wynegocjować Piątkowski. Jeśli rozmowy przebiegną po myśli obu stron, 22-latek przeniesie się na Wyspy Brytyjskie. Cała transakcja powinna zamknąć się w ciągu najbliższych kilku dni.

