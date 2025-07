Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia dogadała się z Trabzonsporem, ale Denis Dragus odrzucił ofertę

Legia Warszawa, choć rozpoczęła już sezon 2024/2025 to dokonała tylko jednego wzmocnienia. Na zasadzie wolnego transferu do zespołu dołączył Petar Stojanović. Słoweniec ma za sobą grę w Serie A, gdzie występował w koszulce Empoli oraz Sampdorii.

Od kilku dni wiadomo, że stołeczny klub pracuje nad drugim letnim transferem. Za kwotę 3 milionów euro Legia sprowadzi napastnika Watfordu – Mileta Rajovicia. Będzie to rekord transferowy w PKO BP Ekstraklasie. Zanim jednak doszło do negocjacji z angielską drużyną Wojskowi prowadzili rozmowy z Trabzonsporem na temat transakcji z udziałem Denisa Dragusa.

Z informacji serwisu digisport.ro wynika, że Legia osiągnęła porozumienie z Trabzonsporem. Turcy przyjęli ofertę w wysokości dwóch milionów euro. Do transferu jednak nie dojdzie, ponieważ Denis Dragus odrzucił możliwość przejścia do stołecznego klubu. Powodem okazały się kwestie finansowe. Rumun zarabia w Trabzonie ok. 1,7 mln euro rocznie, co dla Wojskowych jest zbyt dużym obciążeniem. Z racji tego, że nie był skłonny obniżyć wymagań płacowych, rozmowy zakończyły się niepowodzeniem.

Dragus jest zawodnikiem Trabzonsporu od lipca 2024 roku. Trafił tam ze Standardu Liege, a wcześniej grał w lidze tureckiej w barwach Gaziantepu FK, do którego był wypożyczony. W minionym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył asystę.