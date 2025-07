Legia wypożyczy obrońcę. Wkrótce potwierdzenie transakcji

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia pozbędzie się niewypału

Legia Warszawa już w czwartek rozpocznie swój sezon 2025/26. Piłkarze stołecznego zespołu przy Łazienkowskiej podejmą ekipą kazachskiego Aktobe w ramach meczu 1. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Polski zespół jest faworytem nie tylko tego starcia, ale i dwumeczu, niemniej to co będzie dziać się dalej jest bardzo uzależnione od transferów.

Przede wszystkim do tej pory do zespołu dołączył tylko jeden gracz – Petar Stojanović, a to zdecydowanie zbyt mało, jeśli chce się poważnie myśleć o grze na kilku frontach. Mówi się o transferze napastnika i pobiciu rekordu transferowego, ale to nadal raptem jeden z kilku potrzeb zespołu. Niezależnie jednak od wzmocnień, Legia czyści także kadrę. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna” oraz słów trenera Iordanescu, z zespołu wypożyczony zostanie Sergio Barcia.

Sergio Barcia w minionym sezonie rozegrał dla Legii Warszawa w sumie tylko 15 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. W opinii kibiców okazał się jednak kompletnym niewypałem transferowym Jacka Zielińskiego. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Hiszpana na 400 tysięcy euro.

Zobacz także: Legia Warszawa kupuje napastnika za 3 miliony euro!