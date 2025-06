fot. Pressfocus Na zdjęciu: Petar Stojanović

Legia ogłosiła pierwszy letni transfer

Legia Warszawa wreszcie ogłosiła pierwszy letni transfer. Podczas, gdy inne kluby Ekstraklasy się wzmacniały, w stolicy najpierw trzeba było wyjaśnić kwestię nowego trenera. Został nim Edward Iordanescu, więc teraz można się w pełni skupić na drużynie.

Szkoleniowiec zapowiedział, że nie potrzebuje wielu nowych twarzy w zespole, ale oczekuje jakości. Jeden z celów na lato dotyczył znalezienia nowego prawego defensora. Poszukiwania doprowadziły do Petara Stojanovicia, 29-letniego zawodnika ze sporym doświadczeniem. W sezonie 2024/2025 występował na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Ma w swoim piłkarskim CV takie kluby, jak Salernitana, Empoli, Dinamo Zagrzeb czy NK Maribor. Aż dziewięciokrotnie świętował krajowe mistrzostwo – pięć w Chorwacji oraz cztery na Słowenii.

Legia tym ruchem stawia na doświadczenie w europejskich pucharów oraz grę pod dużą presją. Stojanović był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Słowenii na Euro 2024.

– Petar to dla mnie uniwersalny żołnierz, który jest w stanie zagrać na kilku pozycjach – na swojej rdzennej, czyli prawej obronie, lewej, może również być ustawiony wyżej. W układankach trenera to będzie elementem, który pomoże w ciężkich chwilach. Oprócz tego to piłkarz doświadczony – reprezentant Słowenii, grał przez pięć lat w Dinamie Zagrzeb. Zna specyfikę dużego klubu, gdzie są wymagania gry o najwyższe cele. To wszystko składa nam się idealnie: jest to piłkarz, który do tej drużyny będzie pasował – ocenił dyrektor sportowy Michał Żewłakow.