Włosi kuszą Ziółkowskiego. Tyle zaoferowali Legii Warszawa

Jan Ziółkowski imponującymi występami zapracował na zainteresowanie włoskich klubów. O talent Legii Warszawa walczą Udinese oraz AS Roma. Tomasz Włodarczyk ujawnił szczegóły oferty.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Udinese złożyło ofertę. Legia chce znacznie więcej

Legia Warszawa ma za sobą dwa zwycięskie dwumecze w eliminacjach Ligi Europy. Dotarła do 3. rundy, gdzie niebawem zmierzy się z AEK Larnaką. W ekipie Edwarda Iordanescu zachwyca Jan Ziółkowski, który od początku sezonu pokazuje, że jest pewniakiem do gry w wyjściowej jedenastce. Jego potencjał dostrzegły kluby Serie A, które są zainteresowane transferem jeszcze tego lata. Na ten moment mowa o Udinese oraz AS Romie.

Przyszłość 20-latka stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście Legia chciałaby go zatrzymać, ale sprzedaż defensora z pewnością znacząco wpłynęłaby na budżet i sytuację finansową. Wiele zależy od tego, ile Włosi będą skłonni za niego zapłacić. Wojskowi otrzymali już wstępną ofertę z Udinese, ale nie jest ona zadowalająca. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale Meczyki.pl ujawnił, że chodzi o kwotę w wysokości trzech milionów euro. Legia oczywiście wycenia Ziółkowskiego znacznie wyżej.

Na korzyść Legii działa fakt, że Ziółkowski ma umowę ważną do połowy 2028 roku, więc nie ma presji, aby sprzedać go już teraz. Jeśli sam zawodnik nie będzie naciskał na transfer, może ona ze spokojem oczekiwać atrakcyjniejszych propozycji. Szanse Udinese na zrealizowanie tej operacji są obecnie niewielkie.

W tym sezonie Ziółkowski zaliczył już cztery występy dla Legii. W sumie dla pierwszej drużyny zagrał dotąd 35 razy, dwukrotnie wpisując się na listę strzelców.