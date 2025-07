Legia Warszawa otrzymała ofertę. Obrońca był blisko Ligue 1

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Ruben Vinagre miał ofertę z Lyonu

Legia Warszawa po triumfie w Pucharze Polski i udanym starcie nowego sezonu, w którym walczy o awans do fazy grupowej Ligi Europy, nie zwalnia tempa. Drużyna pod wodzą nowego trenera Edwarda Iordanescu pozostaje niepokonana w pięciu dotychczasowych meczach we wszystkich rozgrywkach.

Latem do zespołu dołączyli napastnik Mileta Rajović z Watfordu, lewy obrońca Arkadiusz Reca oraz prawy defensor Petar Stojanović. Jak się jednak okazuje, jeden z kluczowych piłkarzy Legii mógł tego lata opuścić Łazienkowską.

Ruben Vinagre był o krok od hitowego transferu do Lyonu. Jak donosi portugalski dziennik „A Bola”, rozmowy pomiędzy klubami były bardzo zaawansowane, a francuski klub miał zaoferować za Portugalczyka 5 milionów euro. Dla Legii oznaczałoby to podwojenie zysku, ponieważ piłkarz został wykupiony ze Sportingu Lizbona za 2,5 mln euro w lutym tego roku.

Transfer był niemal dopięty, ale w ostatniej chwili Lyon zdecydował się przedłużyć umowę z doświadczonym Nicolasem Tagliafico, co definitywnie zakończyło temat przenosin Vinagre. Co ciekawe, to już drugi raz, gdy Portugalczyk był blisko dołączenia do francuskiego klubu. W 2019 roku Lyon był zainteresowany jego wypożyczeniem z Wolverhampton. Vinagre do tej pory w stołecznym klubie rozegrał 52 spotkania, w których zdobył dwie bramki i dołożył dziewięć asyst.