Legia złożyła ofertę za napastnika. Musi wyłożyć 600 tysięcy euro

Legia Warszawa złożyła ofertę wypożyczenia z opcją wykupu za Nardina Mulahusejnovicia z ekipy Zrinjski Mostar, o czym donosi Rudy Galetti, dziennikarz "TEAMtalk". To być może koniec poszukiwań nowego napastnika.

Legia złożyła ofertę za napastnika

Legia Warszawa w zimowym okienku transferowym nie może pochwalić się zbyt cennymi transferami do klubu. Właściwie można powiedzieć, że zmierzający ku zakończeniu okres transferowy był dla Wojskowych bardzo słaby i to już kolejny raz. Do ekipy Goncalo Feio dołączył tylko Vladan Kovacević oraz Wahan Biczachczjan.

Do tej pory jednak największym problemem Legii jest pozycja napastnika. Goncalo Feio do dyspozycji ma tylko Marca Guala oraz Tomasa Pekharta, obaj są jednak zdecydowanie pod formą. Z tego też powodu od jakiegoś czasu trwały intensywne poszukiwania nowego gracza do tej formacji i chyba w końcu się udało.

Jak poinformował Rudy Galetti, dziennikarz “TEAMtalk”, Legia Warszawa złożyła ofertę wypożyczenia z opcją wykupu za Nardina Mulahusejnovicia z ekipy Zrinjski Mostar. Klub z Bośni i Hercegowiny jest jednak gotowy tylko na transfer definitywny. Według informacji przekazanych przez dziennikarza, Zrinjski oczekuje do stołecznego zespołu przynajmniej 600 tysięcy euro oraz 10 procent od następnego transferu.

27-letni Nardin Mulahusejnović w tym sezonie zdobył dla swojego zespołu 13 goli i zanotował jedną asystę w 24 meczach. W sumie na koncie ma kilkadziesiąt występów dla takich klubów jak: FC Koper, NS Mura oraz NK Bratstvo Gracanica. Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta Bośni na 800 tysięcy euro, a jego aktualna umowa wygasa wraz z końcem maja 2026 roku.

