Legia Warszawa wkrótce może wzmocnić defensywę. Celem transferowym Wojskowych jest Jost Urbancić z NK Olimpija. Koszt sprowadzenia Słoweńca może wynieść prawie milion euro - donosi planetnogomet.si.

Jost Urbancić wzbudził zainteresowanie Legii Warszawa

Legia Warszawa ma za sobą fatalną jesień. Stołeczny zespół zszedł na przerwę zimową na przedostatnim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. W obozie Wojskowych jest niezwykle gorąco, a klub już rozpoczął zmiany. Przed polskim zespołem zapowiada się niezwykle ciężkie zimowe okienko, ponieważ nie jest wielką tajemnicą, że drużyna potrzebuje odpowiednich wzmocnień kadrowych.

Z informacji przekazanych przez planetnogomet.si dowiadujemy się, że Legia Warszawa wkrótce może dokonać pierwszego zimowego transferu, tym samym wzmacniając defensywę. W kręgu zainteresowań stołecznego zespołu znalazł się Jost Urbancić, który na co dzień reprezentuje barwy NK Olimpija. Wojskowi nie zamierzają czekać i na słoweńskim stole pojawiła się wstępna oferta.

Wspomniane źródło zdradza, że Legia Warszawa jest gotowa sięgnąć głęboko do portfela. Propozycja polskiego klubu wynosi około 700 tysięcy euro. Obecnie nie znamy stanowiska NK Olimpija. Czas pokaże, czy Wojskowym rzeczywiście uda się sprowadzić 24-latka urodzonego w Ljubljanie.

Jost Urbancić w trwającym sezonie rozegrał 28 spotkań w barwach NK Olimpija. Lewy defensor może się pochwalić całkiem niezłymi statystykami. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.