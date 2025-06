fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia chce Szpilewskiego. Złożyła mu ofertę

Legia Warszawa zakończyła sezon 2024/2025 poza podium Ekstraklasy, ale zdobyła za to Puchar Polski. Oznacza to, że zagra w nadchodzących eliminacjach do Ligi Europy. Czasu na przygotowania nie pozostało już wiele, a w stolicy wciąż jest pełno znaków zapytania. Legia to jedyny klub z ligowej stawki, który w dalszym ciągu nie wytypował nowego trenera. Niedawno doszło do rozstania z Goncalo Feio, który nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Proces wyboru jego następcy wydłuża się w nieskończoność.

W tym momencie faworytem na nowego szkoleniowca Legii jest Aleksiej Szpilewski. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl potwierdził, że temat faktycznie jest bardzo poważny, a Białorusin otrzymał już od polskiego klubu oficjalną ofertę. Cieszy się również zainteresowaniem zagranicznych ekip, dlatego wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Legia wyczekuje jego odpowiedzi.

Priorytetem Wojskowych jest sprowadzenie zagranicznego trenera, który ma w dodatku doświadczenie z gry w europejskich pucharach. Michał Żewłakow rozgląda się za alternatywami, na wypadek odmowy ze strony Szpilewskiego. W piątek spotkał się z Aleksandarem Vukoviciem, ale na ten moment tematu jego zatrudnienia nie ma.

37-letni Szpilewski szykuje się do opuszczenia Arisu Limassol. Pracuje w tym klubie od 2022 roku i w tym czasie zdołał zdobyć mistrzostwo kraju.