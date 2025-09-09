Legia straci napastnika! Trwają zaawansowane rozmowy

Legia Warszawa może stracić napastnika. Migouel Alfarela prowadzi bowiem zaawansowane rozmowy z Arisem Saloniki, o czym donosi francuski "L'Equipe". Porozumienie jest blisko, być może dojdzie do niego jeszcze dziś.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Migouel Alfarela

Legia jeszcze dziś sfinalizuje odejście napastnika?!

Legia Warszawa ma bardzo ambitnie plany na ten sezon. Z jednej strony piłkarze ze stolicy chcą w końcu zdobyć mistrzostwo Polski po kilku latach bez tytułu. Z drugiej liczy się dla nich także dobra gra w Lidze Konferencji Europy, gdzie celem wydaje się przynajmniej powtórzenie wyników z poprzedniej kampanii. Poza tym jest także Puchar Polski, który zawsze dobrze wygrać.

Z tego też powodu latem przy Łazienkowskiej dokonano kilku bardzo ciekawych transferów i właściwie można powiedzieć, że Michał Żewłakow został królem letniego polowania w PKO Ekstraklasie. Niemniej teraz, już po zamknięciu okienka dla naszych klubów, może dojść do głośnego, sensacyjnego odejścia. Według informacji przekazanych przez francuski „L’Equipe”, Migouel Alfarela prowadzi bowiem zaawansowane rozmowy z Arisem Saloniki.

O sprawie jako pierwszy pisał na naszych łamach Piotr Koźmiński, informując, że Grecy są chętni wypożyczyć Francuza z opcją wykupu w wysokości 300 tysięcy euro. Teraz sprawa musiała się skonkretyzować i nabrać tempa, bowiem realizacja tego transferu ma być bardzo bliska, być może odbędzie się jeszcze dziś.

27-letni Alfarela w obecnym sezonie na koncie ma już 11 występów i jedno trafienie oraz jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

Zobacz także: Najdroższe kluby w Ekstraklasie: 2025/2026. Kto na czele listy? [RANKING]