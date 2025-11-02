Legia się z tego wycofała. Iordanescu miał pracować dłużej!

Legia Warszawa rozstała się z Edwardem Iordanescu i poszukuje nowego trenera. Kulisy ostatnich dni w stołecznym klubie ujawnił Łukasz Olkowicz. Legia miała inne plany wobec Rumuna, o czym wiedziała drużyna.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia nie chciała kończyć tej współpracy. Zmieniła decyzję

Legia Warszawa kontynuuje proces poszukiwania nowego trenera. Kilka dni temu zdecydowano o zakończeniu współpracy z Edwardem Iordanescu, którego tymczasowo zastępuje Inaki Astiz. W gronie kandydatów wymieniany jest chociażby Nenad Bjelica, znany w Polsce z pracy w Lechu Poznań. W niedzielę Wojskowi rozgrywają na wyjeździe hitowe starcie z Widzewem Łódź.

Wybór Iordanescu przed sezonem kompletnie się nie sprawdził. Poprowadził Legię w 24 meczach, z czego wygrał raptem 11. Po raz ostatni na ławce trenerskiej zasiadł przy okazji przegranej rywalizacji z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Po tym spotkaniu wspólnie zdecydowano o zakończeniu współpracy.

Rumun już wcześniej dawał sygnały, że nie ma pomysłu na poprawę gry drużyny i jest gotowy odejść. Władze Legii przekonały go do pozostania, ale nie trwało to długo. Łukasz Olkowicz w programie na kanale Meczyki.pl ujawnił, jakie były założenia – Iordanescu miał pracować w klubie do zimy. Przed meczem z Szachtarem Donieck otwarcie przekazał to szatni.

Te ustalenia bardzo szybko się zmieniły. Po ograniu Szachtara wydawało się, że projekt podąży jeszcze w odpowiednim kierunku. Później Legia bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań i uznała wyższość Pogoni Szczecin. Warszawski klub starał się opóźnić odejście Iordanescu, tak aby mieć więcej czasu na wytypowanie odpowiedniego następcy.