Legia może stracić gwiazdę! Chce go klub z Serie A

Legia Warszawa w ostatnim dniu okna transferowego może stracić lidera. Steve Kapuadi jest na radarze Cremonese. Klub z Serie A naciska na transfer obrońcy - przekazał Alfredo Pedulla.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Kapuadi blisko transferu do Cremonese

Poniedziałek (1 lutego) to ostatni dzień zimowego okna transferowego w najważniejszych ligach w Europie. Jest to zatem ostatnia okazja, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu przed najważniejszą częścią sezonu. Jednym z klubów, które chcą dokonać transferu last minute jest beniaminek Serie A – Cremonese. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego naciska na pozyskanie lidera Legii Warszawa.

Tym zawodnikiem jest oczywiście Steve Kapuadi, który przyciąga duże zainteresowanie zagranicznych klubów. Środkowym obrońcą interesują się zwłaszcza zespoły z Serie A. Poprzednio dużo pisało się o możliwym przejściu piłkarza do Torino.

Esclusiva: la #Cremonese non si ferma a va a sorpresa sul difensore centrale #Kapuadi, ex obiettivo del #Torino — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 2, 2026

Alfredo Pedulla poinformował, że Cremonese jest poważnie zainteresowane transferem Kapuadiego. Kongijczyk miałby być wzmocnieniem formacji defensywnej przed walką o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie podopieczni Davide Nicoli zajmują 15. miejsce.

Kapuadi jest związany z Legią Warszawa od sierpnia 2023 roku, gdy kupili go z Wisły Płock za ok. 450 tysięcy euro. Nie tak dawno obrońca przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2028 roku.

[AKTUALIZACJA]

Paweł Gołaszewski z serwisu Piłka Nożna poinformował, że negocjacje w sprawie Kapuadiego są na bardzo zaawansowanym etapie. Transfer ma być nawet przesądzony. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego obrońca jeszcze dziś poleci do Włoch.