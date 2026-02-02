Legia może stracić gwiazdę! Chce go klub z Serie A

Kapuadi blisko transferu do Cremonese
Poniedziałek (1 lutego) to ostatni dzień zimowego okna transferowego w najważniejszych ligach w Europie. Jest to zatem ostatnia okazja, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu przed najważniejszą częścią sezonu. Jednym z klubów, które chcą dokonać transferu last minute jest beniaminek Serie A – Cremonese. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego naciska na pozyskanie lidera Legii Warszawa.
Tym zawodnikiem jest oczywiście Steve Kapuadi, który przyciąga duże zainteresowanie zagranicznych klubów. Środkowym obrońcą interesują się zwłaszcza zespoły z Serie A. Poprzednio dużo pisało się o możliwym przejściu piłkarza do Torino.
Alfredo Pedulla poinformował, że Cremonese jest poważnie zainteresowane transferem Kapuadiego. Kongijczyk miałby być wzmocnieniem formacji defensywnej przed walką o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obecnie podopieczni Davide Nicoli zajmują 15. miejsce.
Kapuadi jest związany z Legią Warszawa od sierpnia 2023 roku, gdy kupili go z Wisły Płock za ok. 450 tysięcy euro. Nie tak dawno obrońca przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2028 roku.
[AKTUALIZACJA]
Paweł Gołaszewski z serwisu Piłka Nożna poinformował, że negocjacje w sprawie Kapuadiego są na bardzo zaawansowanym etapie. Transfer ma być nawet przesądzony. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego obrońca jeszcze dziś poleci do Włoch.