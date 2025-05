Lederman żegna Raków i celuje wysoko. Gdzie zagra w nowym sezonie?

fot. SFSI / Alamy Na zdjęciu: Ben Lederman

Ben Ledermano blisko dołączenia do Maccabi Tel Awiw

Raków Częstochowa w nowej kampanii nie będzie korzystał z usług Bena Lederman. Zawodnik jednak ze spokojem może podchodzić do swojej przyszłości. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał wieści na temat przyszłości piłkarza.

Znany insider dał do zrozumienia, że Lederman może kontynuować karierę w Izraelu. Maccabi Tel Awiwi ma wykazywać zainteresowanie zawodnikiem. Jeśli wszystko skończy się zgodnie z planem gracza, to ten jednocześnie będzie mógł wziąć udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

25-letni pomocnik trafił do ekipy z Częstochowy w lutym 2020 roku z Hakoah Amidir. Raków pozyskał Ledermana na zasadzie wolnego transferu. Kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca. W ostatnim sezonie defensywny pomocnik nie należał do kluczowych postaci w drużynie Marka Papszuna.

Lederman w ostatniej kampanii rozegrał zaledwie siedem spotkań, spędzając na boisku 247 minut. Ogólnie w barwach Rakowa zawodnik wystąpił z kolei w 125 meczach. Zdobył w nich trzy bramki i zanotował dziewięć asyst. W trakcie pobytu w szeregach Czerwono-niebieskich piłkarz sięgnął po konkretne trofea.

Lederman z Rakowe wygrał mistrzostwo Polski w 2023 roku. Ponadto na koncie piłkarza są dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary Polski. W ostatniej kampanii jako gracz częstochowian piłkarz mógł celebrować radość po wicemistrzostwie kraju.

