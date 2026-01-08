Lechia Gdańsk ogłosiła właśnie pierwsze zimowe wzmocnienie. Biało-Zieloni zdecydowali się sięgnąć po Igora Bambeckiego, który dotychczas był związany z trzecioligową Polonią Nysa.

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Oficjalnie: Igor Bambecki wzmocnił Lechię Gdańsk

Lechia Gdańsk ma sporo problemów pozaboiskowych. Podopieczni Johna Carvera rozpoczynali rozgrywki PKO Ekstraklasy od odjętych pięciu punktów. Na przerwę zimową drużyna zeszła na 13. lokacie. Gdyby nie kara, dziś Biało-Zieloni traciliby tylko cztery oczka do pozycji lidera. Obecnie władze klubu pracują nad wzmocnieniami, których mogą dokonać w styczniowym okienku.

Tymczasem w czwartek Lechia Gdańsk pochwaliła się pierwszym zimowym wzmocnieniem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Igora Bambeckiego, który dotychczas występował na trzecim poziomie rozgrywkowym, broniąc barw Polonii Nysa. Skrzydłowy trafił do drużyny Johna Carvera na zasadzie transferu definitywnego.

Kontrakt Igora Bambeckiego z Lechią Gdańsk będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku. Zawodnik ostatnio był testowany i pokazał się na tyle z dobrej strony, że klub z Ekstraklasy zaproponował transfer. Skrzydłowy udał się już wraz z zespołem na zgrupowanie, które odbywa się w Turcji.

Igor Bambecki, według portalu „Transfermarkt”, rozegrał w obecnym sezonie Betclic 3. Ligi 18 spotkań. 20-latek urodzony w Gorzowie Wielkopolskim zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.