Lechia Gdańsk dopięła swego. Nowy kontrakt skrzydłowego

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Kacper Sezonienko z nowym kontraktem w Lechii

Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon w PKO BP Ekstraklasie z pięcioma ujemnymi punktami na koncie. Po serii znakomitych wyników w rundzie wiosennej drużyna Johna Carvera wyszła ze strefy spadkowej i obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli. W 22. kolejce Biało-Zieloni przegrali jednak z Zagłębiem Lubin (0:2), przerywając tym samym serię siedmiu meczów bez porażki.

Kilka dni temu trójmiejski klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z Tomasem Bobckiem, który obecnie prowadzi w klasyfikacji strzelców Ekstraklasy z 14 trafieniami. Teraz Lechia ogłosiła kolejny ważny ruch. Kacper Sezonienko podpisał nową umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku.

22-letni wychowanek klubu w bieżącym sezonie zdobył cztery bramki i dorzucił trzy asysty w 23 występach na wszystkich frontach. Jego wartość rynkowa w serwisie Transfermarkt.de wynosi 700 tysięcy euro. Podpisanie nowego kontraktu nie tylko zabezpiecza przyszłość samego zawodnika, ale także daje Lechii stabilność na kluczowej pozycji w drużynie.

– Przedłużenie kontraktu z Lechią do 2030 roku to dla mnie ogromny powód do dumy i dodatkowa motywacja do dalszej pracy. Ten klub jest dla mnie wyjątkowy – czuję zaufanie ze strony Prezesa, trenera Carvera i całego sztabu, a także wsparcie kibiców, za które jestem bardzo wdzięczny. Chcę nadal swoją postawą i grą pomagać Lechii w realizacji celów – stwierdził Sezonienko.

Gdańszczanie szykują się teraz do derbów Trójmiasta z Arką Gdynia w ramach 23. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na piątek, 27 lutego, o godzinie 20:30.