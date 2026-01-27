Lech zainteresowany pomocnikiem ze Skandynawii. To byłoby wzmocnienie

Dominika Kortvelyesiova / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Nowy pomocnik na celowniku Lecha Poznań

Lech Poznań w rundzie wiosennej najprawdopodobniej będzie miał przed sobą spore wyzwaniem. Przede wszystkim bowiem Kolejorz musi powalczyć o odbudowanie swojej pozycji w PKO Ekstraklasie. Aktualnie zajmuje dopiero 8. miejsce w stawce, a do pierwszej trójki brakuje trzech punktów. Poza tym jednak także rozgrywki Ligi Konferencji Europy mogą okazać się wymagające.

Niemniej władze Kolejorza oraz kibice liczą na udaną drugą część sezonu, która będzie lepsza od tej pierwszej. Pomóc w tym mają transfery. Do tej pory klub raczej dość spokojnie poruszał się na rynku transferowym, ale teraz chce mocniej wejść do gry. Według informacji przekazanych przez serwis „campo.dk”, Lech Poznań zainteresował się możliwością pozyskania nowego pomocnika. Jest nim Dani Silva z FC Midtjylland. 25-letni Portugalczyk to dość ważne ogniowo zespołu z Danii, ale wydaje się, że byłby w zasięgu klubu.

W tym sezonie rozegrał on w sumie w sumie 19 spotkań i zanotował trzy asysty, ale na murawie spędził tylko nieco ponad 800 minut. Co ciekawe, w przeszłości Silva związany był m.in. z młodzieżowymi zespołami Benfiki Lizbona, a ostatnio 26 razy wystąpił w barwach Hellasu Verona. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro. Swego czasu regularnie reprezentował barwy młodzieżowych zespołów narodowych swojego kraju. Jego aktualna umowa wygasa latem 2029 roku.

