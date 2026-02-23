Lech Poznań pożegna swoją gwiazdę. Ekspert nie ma wątpliwości

17:20, 23. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Kanał Sportowy

Lech Poznań po zakończeniu sezonu najpewniej rozstanie się z Alim Gholizadehem. - Tęskni za ojczyzną. Wygląda na koniec jego przygody - powiedział Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ali Gholizadeh opuści Lecha po sezonie

Lech Poznań w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, ale obecna kampania pod wodzą trenera Nielsa Frederiksena rozczarowuje kibiców na Bułgarskiej. Po trzech zwycięstwach z rzędu Kolejorz awansował na drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, co daje nadzieję na udaną końcówkę kampanii. Poznaniacy są blisko awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji po zwycięstwie nad KuPS Kuopio w pierwszym meczu fazy play-off.

W dwóch ostatnich meczach wysoką formę potwierdził Ali Gholizadeh. Wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Lechem powoli dobiega końca. 40-krotny reprezentant Iranu dołączył do Lecha w 2023 roku z belgijskiego Royal Charleroi za blisko dwa miliony euro. W trwającej kampanii 29-latek rozegrał łącznie 16 meczów, w których zanotował cztery trafienia i jedną asystę.

Ma kontrakt z Lechem do 30 czerwca 2026 roku. Z tego, co się orientuję, zaraz to się kończy. Słyszałem nawet, że poinformował ludzi, od których wynajmuje mieszkanie, że nie będzie przedłużał najmu – stwierdził Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Tęskni za ojczyzną. Wygląda to na jego koniec przygody z Lechem. Nie chcę podpalać, ale nie jestem przekonany, że będziemy go oglądać w trykocie Kolejorza w kolejnym sezonie – dodał. Piłkarze Lecha w najbliższą niedzielę (1 marca, godz. 17:30) podejmą Raków Częstochowa w hicie 23. kolejki Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź