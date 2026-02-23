Lech Poznań pożegna swoją gwiazdę. Ekspert nie ma wątpliwości

Lech Poznań po zakończeniu sezonu najpewniej rozstanie się z Alim Gholizadehem. - Tęskni za ojczyzną. Wygląda na koniec jego przygody - powiedział Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ali Gholizadeh opuści Lecha po sezonie

Lech Poznań w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, ale obecna kampania pod wodzą trenera Nielsa Frederiksena rozczarowuje kibiców na Bułgarskiej. Po trzech zwycięstwach z rzędu Kolejorz awansował na drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, co daje nadzieję na udaną końcówkę kampanii. Poznaniacy są blisko awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji po zwycięstwie nad KuPS Kuopio w pierwszym meczu fazy play-off.

W dwóch ostatnich meczach wysoką formę potwierdził Ali Gholizadeh. Wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Lechem powoli dobiega końca. 40-krotny reprezentant Iranu dołączył do Lecha w 2023 roku z belgijskiego Royal Charleroi za blisko dwa miliony euro. W trwającej kampanii 29-latek rozegrał łącznie 16 meczów, w których zanotował cztery trafienia i jedną asystę.

– Ma kontrakt z Lechem do 30 czerwca 2026 roku. Z tego, co się orientuję, zaraz to się kończy. Słyszałem nawet, że poinformował ludzi, od których wynajmuje mieszkanie, że nie będzie przedłużał najmu – stwierdził Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

– Tęskni za ojczyzną. Wygląda to na jego koniec przygody z Lechem. Nie chcę podpalać, ale nie jestem przekonany, że będziemy go oglądać w trykocie Kolejorza w kolejnym sezonie – dodał. Piłkarze Lecha w najbliższą niedzielę (1 marca, godz. 17:30) podejmą Raków Częstochowa w hicie 23. kolejki Ekstraklasy.