Lech Poznań skreślił napastnika. Transfer coraz bliżej!

20:42, 10. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Weszlo.com

Lech Poznań wyleci na obóz przygotowawczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich bez Bryana Fiabemy. Napastnik tej zimy może odejść - informuje Szymon Janczyk z redakcji Weszlo.com.

Niels Frederiksen
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech negocjuje transfer napastnika

Lech Poznań do rundy wiosennej będzie przygotowywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niels Frederiksen ułożył już listę zawodników, którzy będą walczyć o miejsce w składzie. Powołania nie dostał Bryan Fiabema, co jest jasnym sygnałem, że klub już go skreślił. Tej zimy napastnik może wylądować w nowym zespole.

Fiabema uchodzi za duży niewypał transferowy Lecha Poznań. Oczekiwano wobec niego, że będzie w stanie rywalizować z Mikaelem Ishakiem i zastąpi go, gdy ten nie będzie dysponowany. Z biegiem czasu okazało się, że nie prezentuje odpowiedniego poziomu i ma spore problemy z wykorzystywaniem okazji strzeleckich.

Przyszłość napastnika jest już raczej poza Poznaniem. Jego nowym pracodawcą może zostać Molde FK, o czym informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło.com. Trwają rozmowy z zawodnikiem oraz między klubami. Co ciekawe, po sezonie do Molde trafi Sindre Tjelmeland, czyli obecny asystent Frederiksena. To właśnie on optuje za możliwością sprowadzenia Fiabemy.

Fiabema trafił do Lecha Poznań latem 2024 roku. Jego bilans w tym klubie to dwie bramki oraz dwie asysty w 48 występach. Mimo raptem 22 lat na karku, ma na koncie epizody w Chelsea, Tromso, Rosnerborgu, Forest Green oraz Realu Sociedad.