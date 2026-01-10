Lech Poznań skreślił napastnika. Transfer coraz bliżej!

Lech Poznań wyleci na obóz przygotowawczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich bez Bryana Fiabemy. Napastnik tej zimy może odejść - informuje Szymon Janczyk z redakcji Weszlo.com.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech negocjuje transfer napastnika

Lech Poznań do rundy wiosennej będzie przygotowywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niels Frederiksen ułożył już listę zawodników, którzy będą walczyć o miejsce w składzie. Powołania nie dostał Bryan Fiabema, co jest jasnym sygnałem, że klub już go skreślił. Tej zimy napastnik może wylądować w nowym zespole.

Fiabema uchodzi za duży niewypał transferowy Lecha Poznań. Oczekiwano wobec niego, że będzie w stanie rywalizować z Mikaelem Ishakiem i zastąpi go, gdy ten nie będzie dysponowany. Z biegiem czasu okazało się, że nie prezentuje odpowiedniego poziomu i ma spore problemy z wykorzystywaniem okazji strzeleckich.

Przyszłość napastnika jest już raczej poza Poznaniem. Jego nowym pracodawcą może zostać Molde FK, o czym informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło.com. Trwają rozmowy z zawodnikiem oraz między klubami. Co ciekawe, po sezonie do Molde trafi Sindre Tjelmeland, czyli obecny asystent Frederiksena. To właśnie on optuje za możliwością sprowadzenia Fiabemy.

🚨 Bryan Fiabema budzi zainteresowanie Molde FK! Tak, dokładnie Lechowi Poznań może pomóc trener Sindre Tjelmeland, który widziałby tego piłkarza u siebie.



Będą mu wybaczone wywiady w bluzie Molde! 🙂



Szczegóły:https://t.co/ImVRthcDvy — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) January 10, 2026

Fiabema trafił do Lecha Poznań latem 2024 roku. Jego bilans w tym klubie to dwie bramki oraz dwie asysty w 48 występach. Mimo raptem 22 lat na karku, ma na koncie epizody w Chelsea, Tromso, Rosnerborgu, Forest Green oraz Realu Sociedad.