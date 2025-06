ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Joel Pereira może trafić do Trabzonsporu

Lech Poznań zakończony sezon może z całą pewnością zaliczyć do jednego z najbardziej udanych w ostatnich latach. Mistrzowie Polski zdołali, choć nie bez problemów, utrzymać pierwsze miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy do końca sezonu i finalnie mogli zatriumfować nad Rakowem Częstochowa i resztą stawki. Tym samym Kolejorz zagra w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów i postara się dokonać czegoś, co aktualnie wydaje się niemożliwe.

Trudno o to będzie bez transferów, dlatego klub zdecydował się wykupić Mateusza Skrzypczaka, który jest o krok od powrotu do Lecha. Okazuje się jednak, że możliwe jest także sensacyjne odejście z Poznania. Według informacji przekazanych przez turecki serwis „Fanatik”, Joel Pereira jest na celowniku Trabzonsporu. Co więcej, turecki gigant ma już nawet prowadzić rozmowy z prawym obrońcą Kolejorza.

Joel Pereira w tym sezonie rozegrał dla Lecha 33 mecze, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro. 28-letni defensor ma ważna umowę z zespołem ze stolicy Wielkopolski do końca czerwca 2028 roku, a w sumie dla tego klubu wystąpił 156 razy.

Zobacz także: Legia Warszawa chce gwiazdę PKO Ekstraklasy! Cena to minimum milion euro