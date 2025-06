Lech Poznań finalizuje hitowy transfer. Piłkarz przejdzie testy medyczne

Mateusz Skrzypczak ma lada moment dołączyć do Lecha Poznań. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że obrońca Jagiellonii Białystok w środę przejdzie testy medyczne.

Mateusz Skrzypczak na ostatniej prostej do Lecha

Lech Poznań zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2024/25 i przygotowuje się do eliminacji do Ligi Mistrzów. Kolejorz rozpocznie zmagania w europejskich pucharów od drugiej rundy. Z klubem pożegnali się już Dino Hotić i Filip Bednarek. Natomiast z wypożyczenia do Ruchu Chorzów wrócił 18-letni Bartłomiej Barański.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”, Mateusz Skrzypczak w ostatnich dniach spotkał się z wiceprezesem Lecha Piotrem Rutkowskim oraz dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą, by dopiąć szczegóły nowej umowy. Poznaniacy zdecydowali się aktywować klauzulę odstępnego zapisaną w kontrakcie zawodnika z Jagiellonią Białystok, wynoszącą około 900 tysięcy euro.

Wychowanek poznańskiego Lecha wraca na Bułgarską po trzech latach. W ostatnich latach był filarem zespołu Adriana Siemieńca, z którym w ubiegłym roku sięgnął po tytuł w PKO BP Ekstraklasie. 24-letni Skrzypczak w środę przejdzie testy medyczne przed finalizacją transferu.

Warto dodać, że Skrzypczak zagrał w obu czerwcowych spotkaniach reprezentacji Polski z Mołdawią (2:0) w Chorzowie i Finlandią (1:2) w Helsinkach. Środkowy obrońca w trakcie minionego sezonie rozegrał 46 spotkań, w których zdobył dwie bramki.