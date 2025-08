fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Radomiak chce Salamona. Transferu nie będzie

Bartosz Salamon nie cieszy się zaufaniem Nielsa Frederiksena, co potwierdza jego sytuacja od początku sezonu 2025/2026. Doświadczony defensor nie zaliczył jeszcze ani jednego spotkania, a media sugerują, że Lech Poznań chce się go pozbyć. Sam zainteresowany swego czasu dementował te informacje, ale faktycznie coś może być na rzeczy, ponieważ jest on konsekwentnie pomijany przy ustalaniu kadry meczowej.

Przyszłość Salamona stoi pod znakiem zapytania. W przyszłym roku wygasa jego umowa z Lechem Poznań, więc ten jest w stanie poczekać, nawet jeśli nie wróci do regularnego grania. Drugą opcją są przenosiny do Włoch, o czym informuje na łamach portalu Weszło.com Szymon Janczyk. W grze jest Carrarese Calcio z Serie B, która miała z nim nawet rozmawiać o transferze.

Salamon na pewno nie wyobraża sobie gry w innym polskim klubie. Janczyk ujawnił, że jego sytuacja w Lechu zainteresowała włodarzy Radomiaka Radom, którzy zaoferowali mu możliwość przeprowadzki. W tym zespole mógłby liczyć na częstsze występy, ale to go nie przekonało, więc o zaskakującym transferze wewnątrz Ekstraklasy nie ma mowy.

🚨 Bartosz Salamon dostał ofertę z Radomiaka. Sprawa jest jednak prosta – jeśli obrońca zostanie w Polsce, to tylko w Lechu Poznań. Jak wygląda sytuacja doświadczonego obrońcy?



Szczegóły:https://t.co/pUsGx159h7 — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) August 5, 2025

Salamon wrócił do Polski w 2021 roku. Wspólnie z Lechem Poznań dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski.