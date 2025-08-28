Były piłkarz Barcelony i Juventusu na liście życzeń klubów z Ekstraklasy

Lech Poznań ma zamiar jeszcze tego lata wzmocnić się w ataku. Według informacji dziennikarza Tomasza Włodarczyka o konkretnego zawodnika rywalizuje z Pogonią Szczecin.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Alejandro Marques na radarze Lecha Poznań i Pogoni Szczecin

Lech Poznań od dłuższego czasu pracuje nad tym, aby wzmocnić ofensywę. Mistrz Polski chce pozyskać piłkarza, który mógłby być konkurencją do gry dla Mikaela Ishaka. Nowe informacje na ten temat przekazał w serwisie Meczyki.pl dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

Znany insider dał do zrozumienia, że na celowniku ekipy z Poznania znalazł się Alejandro Marques. Ma on być alternatywą dla Kolejorza wobec malejących szans na transfer Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok. Co ciekawe, o Wenezuelczyka stara się także Pogoń Szczecin, która szuka następcy po Efthymisie Koulourisie.

Marques to trzykrotny reprezentant Wenezueli, obecnie zawodnik portugalskiego Estoril. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a rynkowa wartość piłkarza jest szacowana na 2,5 miliona euro.

Napastnik znajdujący się na liście życzeń dwóch klubów PKO BP Ekstraklasy ma imponujące CV. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademiach Espanyolu i FC Barcelony, a następnie występował w młodzieżowej drużynie Juventusu.

W obecnym sezonie zagrał jak dotąd tylko jeden mecz, spędzając na boisku 11 minut. Do największych sukcesów Marquesa należy triumf z Barceloną w UEFA Youth League oraz mistrzostwo Europy w kategorii U-19.

