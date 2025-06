Leao wybrał pomiędzy Barceloną a Realem! Królewscy złożyli mu ofertę

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao odrzucił ofertę Realu

Rafael Leao wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Portugalczyk odrzucił lukratywną ofertę, którą otrzymał od Al Hilal oraz propozycję Realu Madryt. Ponownie zadeklarował, że chce grać tylko dla FC Barcelony.

Gwiazdor Milanu według portalu „Carpetas Blaugranas” poinformował swoje otoczenie, że jest gotów czekać na transfer do katalońskiego klubu. Nawet Xabi Alonso, nowy trener Realu chciał, żeby 26-latek został sprowadzony do stolicy Hiszpanii, ale nie zdołał przekonać skrzydłowego.

Zdaniem źródła Barcelona rozważała wymianę Ronalda Araujo, który u Hansiego Flicka nie jest kluczowym zawodnikiem w zamian za Leao. Urugwajczyk jest podobno otwarty na nowe wyzwania i mógłby wzmocnić defensywę Milanu. Możliwe miałoby być także wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Gwiazdor Rossoneri mógłby obniżyć również swoją pensję, żeby ułatwić sfinalizowanie transferu.

Choć Leao zapewne chciałby trafić do Barcelony, jego przeprowadzka na Camp Nou wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobna. Duma Katalonii skupia się aktualnie na dopięciu transferu Nico Williamsa i wszystko wskazuje na to, że to on jest faworytem klubu na pozycję lewego skrzydłowego. Z kolei reprezentant Portugalii może trafić do Bayernu Monachium.

