Arsenal straci skrzydłowego? To ulubieniec Mikela Artety

23:16, 11. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nevzat Dindar

Leandro Trossard może odejść z Arsenalu. 30-letni Belg znalazł się bowiem na szczycie listy życzeń Galatasaray Stambuł - poinformował turecki dziennikarz, Nevzat Dindar.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leandro Trossard na radarze Galatasaray Stambuł

Leandro Trossard może opuścić Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego. 30-letni skrzydłowy odgrywa istotną rolę w zespole Mikela Artety, choć często pełni funkcję rezerwowego, wchodząc na boisko w kluczowych momentach spotkań. Mimo że Belg nie zawsze rozpoczyna mecze w podstawowym składzie, jego znakomita technika oraz zdolność gry na kilku pozycjach sprawiają, że jest bardzo ceniony przez hiszpańskiego szkoleniowca. Potencjalne odejście Leandro Trossarda byłoby więc znaczącą stratą dla klubu z północnego Londynu.

Jak informuje turecki dziennikarz Nevzat Dindar, Galatasaray Stambuł umieściło Leandro Trossarda na szczycie swojej listy życzeń. Mistrzowie Super Lig chcą wzmocnić ofensywę przed nowym sezonem, a belgijski skrzydłowy ma być ich głównym celem transferowym. Lewy napastnik jest wyceniany na ponad 20 milionów euro, zaś kontrakt piłkarza z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. 45-krotny reprezentant Belgii w ekipie Lwów mógłby stworzyć duet w ataku z Victorem Osimhenem, który tego lata definitywnie przeprowadził się nad Bosfor za 75 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Benjamin Pavard
Niespodziewana przeprowadzka Pavarda? Trwają rozmowy
Piłkarze Widzewa Łódź
Widzew Łódź chce byłego piłkarza Arsenalu!
Kosta Runjaić - trener Udinese Calcio
Udinese pracuje nad hitowym ruchem. Gwiazdor zagra u Runjaicia?

Leandro Trossard dołączył do Arsenalu w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion. Od tamtej pory rozegrał łącznie 124 spotkania, zdobywając 28 bramek i notując 23 asysty. W barwach zespołu Kanonierów sięgnął po Tarczę Wspólnoty i odegrał ważną rolę w walce o czołowe lokaty w Premier League. Atutami belgijskiego atakującego są między innymi skuteczność oraz wszechstronność. Kolejnym etapem w karierze skrzydłowego mogą być przenosiny do wspomnianego wyżej Galatasaray Stambuł. Turecki klub nie wyklucza bowiem złożenia oferty za 30-letniego zawodnika jeszcze w tym oknie transferowym.