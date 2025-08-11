Arsenal straci skrzydłowego? To ulubieniec Mikela Artety

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leandro Trossard na radarze Galatasaray Stambuł

Leandro Trossard może opuścić Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego. 30-letni skrzydłowy odgrywa istotną rolę w zespole Mikela Artety, choć często pełni funkcję rezerwowego, wchodząc na boisko w kluczowych momentach spotkań. Mimo że Belg nie zawsze rozpoczyna mecze w podstawowym składzie, jego znakomita technika oraz zdolność gry na kilku pozycjach sprawiają, że jest bardzo ceniony przez hiszpańskiego szkoleniowca. Potencjalne odejście Leandro Trossarda byłoby więc znaczącą stratą dla klubu z północnego Londynu.

Jak informuje turecki dziennikarz Nevzat Dindar, Galatasaray Stambuł umieściło Leandro Trossarda na szczycie swojej listy życzeń. Mistrzowie Super Lig chcą wzmocnić ofensywę przed nowym sezonem, a belgijski skrzydłowy ma być ich głównym celem transferowym. Lewy napastnik jest wyceniany na ponad 20 milionów euro, zaś kontrakt piłkarza z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. 45-krotny reprezentant Belgii w ekipie Lwów mógłby stworzyć duet w ataku z Victorem Osimhenem, który tego lata definitywnie przeprowadził się nad Bosfor za 75 milionów euro.

Leandro Trossard dołączył do Arsenalu w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion. Od tamtej pory rozegrał łącznie 124 spotkania, zdobywając 28 bramek i notując 23 asysty. W barwach zespołu Kanonierów sięgnął po Tarczę Wspólnoty i odegrał ważną rolę w walce o czołowe lokaty w Premier League. Atutami belgijskiego atakującego są między innymi skuteczność oraz wszechstronność. Kolejnym etapem w karierze skrzydłowego mogą być przenosiny do wspomnianego wyżej Galatasaray Stambuł. Turecki klub nie wyklucza bowiem złożenia oferty za 30-letniego zawodnika jeszcze w tym oknie transferowym.