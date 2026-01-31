Man City zarzucił sieć na Argentyńczyka. Klauzula warta 100 milionów

Manchester City znajduje się wśród klubów zainteresowanych sprowadzeniem Lautaro Rivero. 22-letni argentyński obrońca ma klauzulę odstępnego w wysokości 100 milionów euro - czytamy na stronie El Crack Deportivo.

Lautaro Rivero na celowniku Manchesteru City

Manchester City bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu przyszłościowych wzmocnień składu. Angielski gigant nie myśli wyłącznie o bieżących rozgrywkach, ale także o kolejnych sezonach i stopniowym odmładzaniu kadry. Jak poinformował argentyński portal „El Crack Deportivo”, na celowniku mistrzów Anglii znalazł się między innymi środkowy obrońca River Plate – Lautaro Rivero.

22-letni stoper uchodzi za jeden z największych talentów w Argentynie i już teraz przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów. Władze City widzą w nim zawodnika, który w przyszłości mógłby wzmocnić linię defensywną zespołu Pepa Guardioli.

Sprowadzenie Rivero na Etihad Stadium nie będzie jednak łatwym zadaniem. Zainteresowanie argentyńskim obrońcą jest bowiem bardzo duże. 22-latek znajduje się również na radarach Atletico Madryt, Manchesteru United, Tottenhamu Hotspur, Juventusu oraz RC Strasbourg.

Dodatkową przeszkodą jest wysoka klauzula odstępnego zapisana w jego kontrakcie, która wynosi około 100 milionów euro. Taka kwota sprawia, że ewentualne negocjacje będą skomplikowane i wymagające.

Jednokrotny reprezentant Argentyny jest wychowankiem River Plate, gdzie spędził niemal całą dotychczasową karierę, poza kampanią 2024/2025, kiedy przebywał na wypożyczeniu w CA Central Cordoba. W koszulce giganta z Buenos Aires rozegrał do tej pory 18 spotkań, imponując dojrzałością oraz pewnością siebie. Kontrakt Lautaro Rivero obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku.