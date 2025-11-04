Laporta straci wielki transfer. Real Madryt namawia gwiazdę

Erling Haaland mając wybór pomiędzy dwoma hiszpańskimi gigantami, długo się nie zastanawiał. Jak podaje El Nacional napastnik wybrał Real Madryt. Joan Laporta straci jeden z celów transferowych.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Erling Haaland wybrał Real Madryt! FC Barcelona straci wielki transfer

FC Barcelona musi w najbliższych miesiącach znaleźć zawodnika, który od przyszłego sezonu zastąpi Roberta Lewandowskiego. Polak ma kontrakt tylko do końca czerwca i wszystko wskazuje na to, że latem opuści klub. Jeden z kandydatów, o którym jest bardzo głośno to Erling Haaland. O transferze jednego z najlepszych zawodników na świecie marzy prezydent Katalończyków – Joan Laporta.

Sytuacja finansowa mocno komplikuje starania o transfer Norwega. Świadomy problemów Dumy Katalonii jest również sam piłkarz. Należy pamiętać, że o piłkarzu Man City myśli nie tylko Barcelona, ale również Real Madryt. Królewscy od dawna monitorują jego sytuację.

Ostatnio pojawiły się wieści, że Haaland mając wybór pomiędzy Barceloną, a Realem wybrał Los Blancos. El Nacional również jest przekonane, że 25-latek trafi do Madrytu. Co więcej, pomiędzy nim a klubem zostało osiągnięte ustne porozumienie.

Kluczowa w kontekście przeprowadzki Haalanda do Realu będzie przyszłość Viniciusa. Jeśli Brazylijczyk opuści drużynę latem przyszłego roku bądź w 2027 roku, to niewykluczone, że jego miejsce w stolicy Hiszpanii zajmie właśnie obecny gwiazdor Premier League.

W tym sezonie wychowanek Bryne imponuje skutecznością. Łącznie wystąpił w 13 meczach i zdobył aż 17 goli.