Laporta straci wielki transfer. Real Madryt namawia gwiazdę

Erling Haaland wybrał Real Madryt! FC Barcelona straci wielki transfer
FC Barcelona musi w najbliższych miesiącach znaleźć zawodnika, który od przyszłego sezonu zastąpi Roberta Lewandowskiego. Polak ma kontrakt tylko do końca czerwca i wszystko wskazuje na to, że latem opuści klub. Jeden z kandydatów, o którym jest bardzo głośno to Erling Haaland. O transferze jednego z najlepszych zawodników na świecie marzy prezydent Katalończyków – Joan Laporta.
Sytuacja finansowa mocno komplikuje starania o transfer Norwega. Świadomy problemów Dumy Katalonii jest również sam piłkarz. Należy pamiętać, że o piłkarzu Man City myśli nie tylko Barcelona, ale również Real Madryt. Królewscy od dawna monitorują jego sytuację.
Ostatnio pojawiły się wieści, że Haaland mając wybór pomiędzy Barceloną, a Realem wybrał Los Blancos. El Nacional również jest przekonane, że 25-latek trafi do Madrytu. Co więcej, pomiędzy nim a klubem zostało osiągnięte ustne porozumienie.
Kluczowa w kontekście przeprowadzki Haalanda do Realu będzie przyszłość Viniciusa. Jeśli Brazylijczyk opuści drużynę latem przyszłego roku bądź w 2027 roku, to niewykluczone, że jego miejsce w stolicy Hiszpanii zajmie właśnie obecny gwiazdor Premier League.
W tym sezonie wychowanek Bryne imponuje skutecznością. Łącznie wystąpił w 13 meczach i zdobył aż 17 goli.