Haaland zdecydował! Norweg poinformował o wszystkim Barcelonę

FC Barcelona dostała jasną odpowiedź od Erlinga Haalanda. Jego agenci przekazali klubowi, czy napastnik rozważy transfer do Dumy Katalonii - poinformował Don Balon.

Haaland poinformował Barcelonę o decyzji

Erling Haaland rozwiał wątpliwości dotyczące swojego przyszłego kierunku. Agenci norweskiego napastnika przekazali Joanowi Laporcie, że jeśli piłkarz opuści Manchester City, to na pewno nie trafi do Barcelony. To mocny cios dla katalońskiego klubu, który od dawna marzył o sprowadzeniu jednego z najlepszych snajperów świata.

Według hiszpańskich źródeł Haaland skupia się wyłącznie na Realu Madryt. Dla jego przedstawicieli to właśnie klub ze stolicy Hiszpanii ma zdecydowaną przewagę. Chodzi zarówno o aspekty sportowe, jak i finansowe. W Madrycie wierzą, że sprzedaż Viniciusa Juniora mogłaby w pełni pokryć koszty potencjalnego transferu Norwega.

Laporta był przekonany, że zdoła przekonać Haalanda do projektu Barcelony. Niemniej jednak przedstawiciele piłkarza jasno stwierdzili, że Duma Katalonii nie jest obecnie brana pod uwagę. Zadecydowały problemy finansowe klubu oraz ograniczone możliwości rywalizacji z ofertą Realu.

Odmowa zmusza Barcelonę do zmiany planów. Klub będzie musiał poszukać bardziej realnych celów transferowych. Natomiast Haaland jeśli zdecyduje się opuścić City, to prawdopodobnie jego kolejnym przystankiem będzie Santiago Bernabeu.