dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamin Yamal poparł transfer Marcusa Rashforda

Lamine Yamal pomimo młodego wieku jest już bardzo cenionym członkiem pierwszego zespołu. Oczywiście wpływ mają na to doskonałe umiejętności gwiazdora, z którym FC Barcelona wiąże ogromne nadzieje na przyszłość. Co ciekawe, pozycja niespełna 18-letniego skrzydłowego jest na tyle poważna, że sztab szkoleniowcy ponoć zapytał go o potencjalne przybycie Marcusa Rashforda.

FC Barcelona chciała wiedzieć, jak Lamine Yamal zapatruje się na ewentualną współpracę z Anglikiem. Prawdopodobnie to pytanie pojawiło się ze względu na to, że klub nie chciałby burzyć obecnej hierarchii i atmosfery.

Odpowiedź Lamine’a Yamala była jednoznacznie pozytywna. Piłkarzowi spodobał się ten pomysł i uważa on, że ​​razem z Rashfordem mogą się świetnie uzupełniać na boisku. Młody Hiszpan docenia doświadczenie Anglika, które może okazać się kluczowe w meczach o wysoką stawkę.

Według doniesień FC Barcelona ustaliła pewne warunki transferu Rashforda. Ponadto Anglik nawiązał współpracę z Pinim Zahavim, który jest także agentem Hansiego Flicka. Media twierdzą, że jest to jasny sygnał dla Dumy Katalonii.