Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal został podsumowany przez Fabio Capello

Lamine Yamal swoimi występami oczarował nie tylko kibiców, ale również wielu cenionych piłkarzy. Przy okazji meczów Ligi Mistrzów z Interem Mediolan na umiejętności Hiszpana zareagował m.in. Erling Haaland. Gwiazdor Manchesteru City wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie 17-latka z dopiskiem „ten facet jest niesamowity”.

Wielkich zachwytów nad wschodzącą gwiazdą FC Barcelony było znacznie więcej, ale do grona zagorzałych fanów raczej nie zalicza się Fabio Capello. Były selekcjoner reprezentacji Anglii, a także trener m.in. Realu Madryt, Juventusu i Milanu, nie widzi w Yamalu geniuszu fenomenu.

– To zawodnik, który ma wiele jakości i może się bardzo rozwinąć, ale nie widzę w nim geniuszu fenomenu. Messi lub Maradona robili rzeczy, których nikt nie mógł sobie wyobrazić, ale teraz nie mogę go do nich porównywać – powiedział Włoch.

Capello stwierdził również, że także Cristiano Ronaldo nie powinien być zestawiany z Maradoną i Messim. Włoch nie uważa liczby zdobywanych bramek za wyznacznik doskonałości.

Jednocześnie były włoski trener przyznał, że w plebiscycie Złotej Piłki 2025 umieściłby Lamine’a Yamala na pierwszym miejscu. Tuż za Hiszpanem znaleźliby się Vinicius Junior i Kylian Mbappe.

