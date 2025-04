ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal na liście życzeń Liverpoolu i Manchesteru City

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jedna z największych gwiazd współczesnego futbolu. Raptem 17-letni wychowanek Barcelony zachwyca praktycznie w każdym meczu i wielu porównuje go do największych graczy w dziejach futbolu. Z tego też powodu skrzydłowy jest bardzo łakomym kąskiem dla wielu klubów w Europie i poza nią, bowiem każdy chciałby mieć w zespole takiego gracza jak Hiszpan.

Według informacji przekazanych przez serwis “Mundo Deportivo”, Lamine Yamal znalazł się na celowniku Liverpoolu oraz Manchesteru City. Dwaj giganci z Premier League przyglądają się sytuacji kontraktowej gwiazdora Barcelony i bacznie obserwują rozwój wydarzeń. Obecny kontrakt Yamala w zespole Dumy Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, ale klub ma wiele problemów finansowych i być w przyszłości będzie miał problemy z zarejestrowaniem gracza.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 42 mecze, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował 19 asyst. To liczby kapitalne, szczególnie jak na młody wiek ofensywnego gracza. Obecnie wyceniany jest on przez serwis “Transfermarkt” na 180 milionów euro, co czyni go jednym z najdroższych graczy na świecie.

Zobacz także: FC Barcelona sprzeda Ronalda Araujo? Może dojść do hitowej wymiany