Real Madryt dostał ofertę za Mbappe. Na stole 350 milionów euro

Kylian Mbappe od dawna jest celem transferowym Al-Hilal. Jak podaje serwis Fichajes.net, saudyjski klub złożył propozycję w wysokości 350 milionów euro za napastnika. Oferta została jednak odrzucona przez Real Madryt i samego zawodnika.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Al-Hilal marzy o sprowadzeniu Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe przeżywa obecnie jeden z najlepszych momentów w swojej karierze, zwłaszcza jeśli spojrzeć na imponujące statystyki indywidualne. 26-letni napastnik jest kluczową postacią Realu Madryt i jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Francuz odgrywa centralną rolę w linii ataku zespołu z Santiago Bernabeu, regularnie przesądzając o losach spotkań. Jego szybkość, skuteczność oraz dojrzałość boiskowa sprawiają, że jest powszechnie uznawany za czołowego napastnika globu.

Mierzący 178 centymetrów snajper jeszcze przed przeprowadzką do Madrytu był poważnie łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby zarobić fortunę. Jak się okazuje, Al-Hilal wciąż ma ogromną chrapkę na pozyskanie kapitana reprezentacji Francji.

Hiszpański serwis „Fichajes.net” informuje, że saudyjski gigant niedawno złożył za Mbappe oficjalną ofertę. Propozycja opiewała na rekordowe 350 milionów euro, jednak została stanowczo odrzucona zarówno przez włodarzy Realu Madryt, jak i samego zawodnika.

Kylian Mbappe z powodzeniem występuje w barwach drużyny Królewskich od lipca 2024 roku, gdy trafił do stolicy Hiszpanii bez kwoty odstępnego po odejściu z Paris Saint-Germain. W aktualnym sezonie francuski atakujący rozegrał 24 mecze, zdobył 26 bramek i zanotował 4 asysty. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Obecna wartość rynkowa gwiazdora jest szacowana na około 200 milionów euro.