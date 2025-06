Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Kubo na wylocie z Realu

Real Sociedad może mieć problem z zatrzymaniem niektórych ze swoich gwiazd w klubie. Zespół Imanola Alguacila nie zakwalifikował się do europejskich pucharów, a trener wkrótce opuści klub. Dlatego niektórzy zawodnicy chcą zmienić swoje otoczenie podczas letniego okienka transferowego. Jednym z pierwszych piłkarzy, którzy już podjęli decyzję o odejściu jest Martin Zubimendi, o którego zabiegają Arsenal oraz Real Madryt.

Także Takefusa Kubo jest chętny podjąć się nowego wyzwania. Japoński skrzydłowy miał poinformować zarząd klubu z San Sebastian, że jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, to ją przyjmie. W kontrakcie 24-latka znajduje się klauzula odstępnego wynosząca 60 milionów euro.

Co prawda nie zaliczył najlepszego sezonu, podobnie jak praktycznie wszyscy jego koledzy z drużyny, ale mimo to wciąż jest uważany za jednego z najlepszych ofensywnych piłkarzy La Liga. Nikt również nie kwestionuje jego potencjału. Real chciałby go zatrzymać, ale zdaniem „El Nacional” jest to mało prawdopodobne.

Usługami Kubo zainteresowane są kluby Premier League, takie jak Newcastle United i Manchester United. Wcześniej również Tottenham i inne kluby z ligi angielskiej obserwowały młodego skrzydłowego.

