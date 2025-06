Real Madryt widzi w Martinie Zubimendim wymarzone wzmocnienie środka pola. Choć Hiszpanowi blisko do Arsenalu, Królewscy zamierzają jeszcze powalczyć o hitowy transfer - potwierdza "AS".

Zubimendi woli Real. Alonso marzy o jego transferze

Real Madryt tego lata szaleje na rynku transferowym. Celem jest przywrócenie do walki o najwyższe cele po fatalnym sezonie. Florentino Perez nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniach i jest zdecydowany na przeprowadzenie kadrowej rewolucji. Do tej pory sfinalizowano transfery Deana Huijsena oraz Trenta Alexandra-Arnolda. Ponadto, trwają zaawansowane rozmowy w sprawie Alvaro Carrerasa. Xabi Alonso podczas planowania letniego okienka poprosił również o pozyskanie nowego środkowego pomocnika. Uważa, że po odejściu Toniego Kroosa ten temat został zaniedbany, co miało wpływ na słabą postawę całego zespołu w zakończonym już sezonie.

Wymarzonym kandydatem dla Alonso pozostaje Martin Zubimendi, który w ostatnich tygodniach był intensywnie łączony z Arsenalem. Wydawało się, że jego przenosiny do Londynu są przesądzone, dlatego Real ruszył po Angelo Stillera. Choć pozyskanie Niemca byłoby korzystniejsze finansowo, pod kątem sportowym w dalszym ciągu lepszy byłby transfer reprezentanta Hiszpanii.

Zubimendi zwleka z przenosinami do Arsenalu i czeka na ruch ze strony Królewskich, co poniekąd zakomunikował w niedawnym wywiadzie. „AS” uważa, że Real Madryt podejmie jeszcze konkretną próbę, aby go przechwycić. Nie zamierza oferować tak dużych pieniędzy, jak Kanonierzy, ale postara się przekonać go innymi argumentami. W jego umowie z Realem Sociedad zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro. Arsenal zadeklarował, że bez problemu ją opłaci, natomiast hiszpański gigant woli przystąpić do rozmów i wynegocjować nieco korzystniejsze warunki.

W Madrycie zdają sobie sprawę, że transfer Zubimendiego do Arsenalu nie został jeszcze sfinalizowany. Alonso naciska, aby sprowadzić go na Santiago Bernabeu.