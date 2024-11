Kto za Bogacza w Miedzi Legnica? Jeden z tropów prowadzi do Włoch

Jak już informował Goal.pl, Wiktor Bogacz, utalentowany napastnik Miedzi Legnica, zdecydował się na przejście do New York Red Bulls. Według naszych ustaleń, jeśli chodzi o jego następcę, trop prowadzi do Włoch.

Wiktor Bogacz już wkrótce ma się przenieść do MLS. Napastnik Miedzi zgodził się na transfer po udanym rekonesansie w USA

Miedź od kilku tygodni przygląda się potencjalnym nastepcom Bogacza. Wśród nich jest młody polski napastnik, grający obecnie we Włoszech

Kandydat do gry w Miedzi jest piłkarzem młodzieżowej drużyny Interu Mediolan, do którego trafił ze SPAL. Wcześniej reprezentował barwy AP Talent Białystok. To syn byłego piłkarza między innymi Jagiellonii

Amerykanie w końcu przekonali Bogacza

Choć Wiktor Bogacz latem nie zdecydował się na przejście do MLS, to Amerykanie nie zrezygnowali ze starań. Piłkarz został zaproszony do NY na rekonesans, gdzie ugoszczono go w sposób iście królewski. To pomogło Bogaczowi w podjęciu decyzji i zimą piłkarz ma się przenieść do New York Red Bulls za dwa miliony euro.

A kto będzie jego następcą? Z Włoch napływają do nas informacje, że Miedź zainteresowała się Janem Żuberkiem. To młody, 19-letni zawodnik (syn Dzidosława, znanego między innymi z gry w ŁKS Łódź), który kilka lat temu wyjechał do Italii. Najpierw trafił do SPAL, a następnie kupił go Inter Mediolan, z którego był wypożyczany do innych włoskich zespołów.



Obecnie wychowanek AP Talent Białystok przebywa na wypożyczeniu w trzecioligowym Calcio Lecco. Z naszych informacji wynika, że Miedź jest nim mocno zainteresowana. lLiczący 188 cm Żuberek jest również reprezentantem Polski do lat 20. W tym zespole zagrał 5 meczów, w których strzelił 2 gole.

Mistrzostwo Włoch i ciężka kontuzja

We Włoszech Żuberek zdobył mistrzostwo Włoch do lat 19 z Interem (2021/22), ale “zdążył” też odnieść ciężką kontuzję, chodzi o zerwanie więzadeł krzyżowych. Już wcześniej pojawiały się informacje o tym, że interesują się nim polskie kluby, które – zdaniem znanego dziennikarza Gianluki di Marzio – nieraz namawiały go do powrotu. Teraz, jak ustalił Goal.pl, taki pomysł ma właśnie Miedź, która walczy o powrót do Ekstraklasy.