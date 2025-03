Kto wzmocni Juventus w ataku? Włoska prasa podgrzewa plotki!

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Victor Osimhen znalazł się na radarze Juventusu

Juventus w tej kampanii nie zachwyca, nie mogąc być jednocześnie w drugiej połowie marca 2025 roku pewny gry w Lidze Mistrzów. Jednocześnie władze ekipy z Turynu już rozglądają się za wzmocnieniami. La Gazzetta delo sport podała, że na radarze Bianconerich jest gracz Galatasaray wypożyczony do tej ekipy z SSC Napoli.

Aktualnie o sile ofensywy ekipy z Turynu decydują Dusan Vlahovic i Randal Kolo Muani. Mimo że to zawodnicy o określonej renomie na rynku, to kibice ekipy z Allianz Stadium nie do końca mogą być zadowoleni z postawy piłkarzy. Chociaż francuski zawodnik star w nowym klubie miał bardzo obiecujący.

Najpopularniejszy dziennik sportowy we Włoszech podaje natomiast, że Juventus ma plan, aby wzmocnić się Victorem Osimhenem. Gdyby transakcja doszła do skutku, byłby to kolejny transfer na linii SSC Napoli – Juve. Nigeryjczyk na dzisiaj ma kontrakt ważny z klubem z Neapolu do końca czerwca 2026 roku. W związku z tym najbliższe okno transferowe może być ostatnio szansą dla władz Partenopei, aby sprzedać piłkarza za niezłe pieniądze.

39-krotny reprezentant Nigerii w tej kampanii wystąpił jak na razie w tym sezonie w 30 meczach. Strzelił w nich 26 goli i zaliczył pięć kluczowych podań. Tymczasem we wtorek zawodnik może zagrać w drużynie narodowej w starciu eliminacji MŚ 2026 z Zimbabwe.

