Cracovia jest zainteresowana usługami Krzysztofa Kubicy

Władze “Pasów” widzą potrzebę wzmocnienia środka pola, mimo że do drużyny dołączył już Patryk Sokołowski

Były piłkarz Górnika Zabrze obecnie występuje trzecim poziomie rozgrywkowym w Italii

Krzysztof Kubica na celowniku Cracovii

Szeregi Cracovii w zimowym okienku transferowym zasilił Patryk Sokołowski. Wydaje się, że 29-latek może nie być jedynym transferem w środku pola “Pasów”. Jak poinformował Piotr Kamienicki, dziennikarz portalu “sport.tvp.pl”, klub z Krakowa jest zainteresowany usługami Krzysztofa Kubicy z Benevento.

Były piłkarz Górnika Zabrze trafił do Italii w 2022 roku. Włoski klub zapłacił za jego transfer ponad milion euro. Benevento długo zwlekało z opłatą i jeszcze w grudniu zeszłego roku regulowało zaległe płatności. Transfer 23-latka okazał się dla “Czarownic” niewypałem, bowiem Krzysztof Kubica nie odgrywa znaczącej roli w zespole. I to z trzeciego poziomu rozgrywkowego we Włoszech. Dla 23-latka powrót do ojczyzny byłby dobrą okazją na odbudowanie formy.

Były młodzieżowy reprezentant Polski w obecnie trwającej kampanii Serie C rozegrał dziewięć spotkań. Nawet raz udało mu się wpisać na listę strzelców.

