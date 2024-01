Kamil Glik doznał kontuzji na jednym z treningów Cracovii podczas zgrupowania w Turcji. Były reprezentant Polski ma problemy z więzadłami. Jego absencja potrwa od 6 do 8 tygodni - przekazuje TVP Sport.

Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik uszkodził więzadła podczas treningu na zgrupowaniu w Turcji

Obrońca będzie pauzował ok. 6/8 tygodni

Uraz piłkarza Cracovii oznacza, że opuści on początek rundy wiosennej w Ekstraklasie

Kontuzja Kamila Glika podczas treningu Cracovii

Kamil Glik jak na razie nie może zaliczyć do udanych swojego powrotu do Polski. Były reprezentant Polski w trakcie letniego okna transferowego przed obecnym sezonem zdecydował się na zmianę klubu. Polak odszedł z Benevento i na zasadzie wolnego transferu dołączył do Cracovii.

“Pasy” po nieudanej pierwszej części sezonu budują formę na drugą część rozgrywek w miejscowości Belek. Podczas jednego z treningów na obozie w Turcji Glik doznał niefortunnej kontuzji. 35-latek potrzebował pomocy lekarzy po tym jak zablokował piłkę kolanem. Krakowski klub od razu wysłał swojego zawodnika na dodatkowe badania, które wykazały, że obrońca naruszył więzadła.

W związku z urazem absencja stopera potrwa od 6 do 8 tygodni, a to powoduje, że Glik opuści początek rundy wiosennej w Ekstraklasie. Na ten moment były piłkarz AS Monaco czy Torino wystąpił w 8 meczach na polskich boiskach, w których zdobył jedną bramkę.

Cracovia na półmetku sezonu zajmuje rozczarowujące 13. miejsce w lidze. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie 3 punkty.

