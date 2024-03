Kylian Mbappe wszystko wskazuje na to, że latem zmieni barwy klubowe i zamieni Paris Saint-Germain na Real Madryt. Ostatnio na temat prawdopodobnego transferu z udziałem Francuza wypowiedział się Toni Kroos.

Kylian Mbappe najpewniej latem zmieni klub

Toni Kroos wypowiedział się w rozmowie z TVE w sprawie ewentualnej przeprowadzki Francuza do Realu Madryt

Gwiazda reprezentacji aktualnych wicemistrzów świata ma zasilić szeregi Los Blancos na zasadzie wolnego transferu

Toni Kroos o możliwym transferze z udziałem Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe ma umowę z Paris Saint-Germain tylko do końca czerwca tego roku. Według medialnych doniesień piłkarz podjął już decyzję, że po sezonie trafi na zasadzie wolnego transferu do Realu Madryt. Prezentacja reprezentanta Francji jako nowego zawodnika Realu Madryt ma odbyć się w czerwcu. Tymczasem Toni Kroos wypowiedział się na ten temat w jednej z rozmów.

– Jeśli on sam nie zna swojej przyszłości, to skąd ja mogę ją znać? Chcemy mieć w Realu Madryt najlepszych zawodników, a on niewątpliwie jest jednym z nich – powiedział niemiecki pomocnik w rozmowie z TVE.

– Najważniejsze jest zdobywanie trofeów i oczywiście byłoby wspaniale dla klubu podpisanie kontraktu z Mbappe. W każdym razie myślę, że już teraz mamy dobry zespół – dodał Kroos.

Królewscy są aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli La Liga, legitymując się bilansem 72 punktów. Real wyprzedzą drugą FC Barcelonę o osiem oczek.

