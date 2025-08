Kristoffer Velde może opuścić Olympiakos Pireus. Norweg nie trafi do Lecha Poznań. 25-letni skrzydłowy finalizuje bowiem transfer do Portland Timbers - przekazuje serwis "GiveMeSport".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Kristoffer Velde wzmocni Portland Timbers

Kristoffer Velde w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym opuścił definitywnie Lech Poznań. Norweg wylądował w Olympiakosie Pireus za cztery miliony euro. Przeprowadzka Norwega do Grecji nie była specjalnie udana. Nie tak dawno pojawiła się nawet możliwość powrotu 25-latka do ekipy mistrza Polski. Skrzydłowy jest o krok od przeprowadzki do innego zespołu.

Przyszłość Kristoffera Velde będzie prawdopodobnie pisana w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował serwis „GiveMeSport”, norweski skrzydłowy jest bardzo blisko przeprowadzki do MLS. Nowym zespołem 25-latka ma zostać Portland Timbers. Amerykański zespół oraz Olympiakos Pireus osiągnęli już porozumienie.

Portland Timbers jest bardzo zdeterminowane, aby pozyskać Kristoffera Velde. Na tyle, że klub MLS sięgnie głęboko do portfela. Transfer byłego gracza Lecha Poznań ma wynieść pięć milionów euro. Jest to zatem wyższa kwota, niż ta, którą Kolejorz otrzymał za 25-latka w ubiegłorocznym letnim okienku.

Kristoffer Velde w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce Olympiakosu Pireus. W tym czasie norweski skrzydłowy zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Były gracz Lecha Poznań może również pochwalić się dwoma asystami.