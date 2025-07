Korona Kielce złożyła ofertę za skrzydłowego. Śląsk odpowiedział

Korona Kielce jest zainteresowana transferem skrzydłowego Śląska Wrocław. Piotr Samiec-Talar może wrócić do Ekstraklasy, ale wrocławianie póki co nie przyjmują oferty - informuje Bartosz Wieczorek.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Śląsk odrzucił ofertę Korony. Transfer wciąż możliwy

Śląsk Wrocław po spadku z Ekstraklasy ma nadzieję na szybki powrót. Udało się utrzymać współpracę z Ante Simundzą, który będzie dalej prowadził drużynę. Wrocławianie dokonali także wielu istotnych wzmocnień i są uważani za faworytów do wygrania całych rozgrywek. Niewykluczone, że osłabi ich jeszcze odejście Piotra Samca-Talara, o którego od dawna zabiega Korona Kielce.

Skrzydłowy może zaliczyć błyskawiczny powrót do Ekstraklasy. Rozmowy w temacie jego transferu trwają, ale nie przyniosły dotąd zamierzonego rezultatu. Śląsk odrzucił ofertę Korony, oczekując znacznie większych pieniędzy. Bartosz Wieczorek potwierdza, że temat nie upadł ostatecznie, więc 23-latek przed końcem okienka może jeszcze wylądować w Kielcach.

Samiec-Talar to oczywiście ważna postać Śląska, więc jego odejście byłoby poważną stratą. Na inaugurację pierwszoligowych rozgrywek rozegrał pełne spotkanie przeciwko Wieczystej Kraków. Zabłysnął szczególnie w sezonie 2023/2024, kiedy to Śląsk do samego końca walczył o mistrzostwo Polski i musiał zadowolić się drugim miejscem w tabeli. Wówczas w samej Ekstraklasie uzbierał siedem bramek oraz dziewięć asyst. Miniona kampania była już dla niego słabsza, ale i tak uchodził za jednego z najciekawszych piłkarzy w ekipie, która spadła do pierwszej ligi.