Korona Kielce ma nowego pomocnika. Wielki powrót po latach

Korona Kielce ogłosiła właśnie powrót do klubu Marcina Cebuli. Pomocnik od dłuższego czasu łączony był z takich ruchem. Podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia.

Korona Kielce potwierdza transfer Marcina Cebuli

Korona Kielce w tym sezonie jest absolutnie jedną z największych rewelacji rozgrywek. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego obecnie zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli i z dorobkiem 18 punktów traci tylko cztery oczka do pierwszego Górnika Zabrze.

Wydaje się, że mało kto spodziewał się tak dobrych tygodni w wykonaniu kielczan, szczególnie, że początek kampanii nie był taki łatwy, jak mogłoby się wydawać. Niemniej obecnie wszystko zmierza w dobrą stronę i patrząc szerzej na Koronę, można mieć wrażenie, że jest to klub bardzo mądrze tworzony i zarządzany. Z pewnością jednym z ruchów, które wpisują się w te słowa jest transfer Marcina Cebuli, a właściwie jego powrót. Ofensywny pomocnik w ostatnim czasie pozostawał bez klubu, po tym, jak musiał radzić sobie z ciężką kontuzją. Teraz podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mi pomogli, żebym mógł tutaj wrócić. To dla mnie niesamowite uczucie, tym bardziej po tak ciężkim roku – powiedział Marcin Cebula w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

29-letni Marcin Cebula na boiskach PKO Ekstraklasy ma rozegrane do tej pory 222 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował 19 asysty. W przeszłości grał dla Rakowa Częstochowa oraz Śląska Wrocław.

