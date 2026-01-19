Korona Kielce finalizuje transfer. Zostały testy medyczne

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Simon Gustafson dołączy do Korony Kielce

Korona Kielce ma za sobą nierówną rundę jesienną. Żółto-Czerwoni przerwę zimową spędzają na 9. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do zespołu Jacka Zielińskiego trafił już Mariusz Stępiński, który przeniósł się z cypryjskiej Omonii Nikozja. Ponadto klub zabezpieczył przyszłość jednego z kluczowych zawodników. Konrad Matuszewski przedłużył kontrakt do czerwca 2028 roku z opcją prolongaty o kolejne 12 miesięcy.

Szkoleniowiec Korony od dłuższego czasu podkreślał jednak potrzebę wzmocnienia środka pola. Jak informuje Weszło.com, Simon Gustafson przechodzi testy medyczne i obecnie przebywa z drużyną na zgrupowaniu w Turcji. 31-letni Szwed jest obecnie wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt z BK Hacken wygasł z początkiem 2026 roku.

Dwukrotny reprezentant Szwecji w przeszłości występował m.in. w FC Utrecht, Feyenoordzie Rotterdam oraz Rodzie Kerkrade. W barwach Feyenoordu sięgnął po mistrzostwo Holandii w 2017 roku, a wcześniej z reprezentacją Szwecji do lat 21 wywalczył mistrzostwo Europy.

W poprzednim sezonie ligowym w Szwecji Gustafson rozegrał 22 mecze, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Korona aktualnie przebywa na obozie przygotowawczym w Turcji, z którego wróci do Polski 24 stycznia. Rundę wiosenną Kielczanie rozpoczną od wyjazdowego spotkania z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.