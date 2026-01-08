Koopmeiners dostał ofertę. Juventus już odpowiedział

Teun Koopmeiners trafił na listę życzeń Galatasaray, który zimą chce wzmocnić środek pola, donosi serwis Fanatik. Stanowisko Bianconerich jest na razie jednoznaczne.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus nie zgadza się na propozycję Galatasaray

Galatasaray planuje zimą przeprowadzić kilka głośnych ruchów transferowych i jeden z nich ma dotyczyć właśnie środka pola. Na celowniku tureckiego klubu znalazł się Teun Koopmeiners, który wciąż zawodzi w barwach Juventusu.

Według informacji Fanatik holenderski pomocnik znalazł się wysoko na liście życzń. W Stambule rozważano także Edersona z Atalanty, jednak to Koopmeiners ma być zawodnikiem, który idealnie pasuje do profilu poszukiwanego przez sztab szkoleniowy.

Na obecnym etapie rozmowy mają jednak charakter wstępny. Galatasaray myśli o wypożyczeniu z opcją wykupu, którego kwota miałaby być niższa niż 30 milionów euro. Jak podaje HT Spor, taka formuła nie spotyka się z aprobatą Juventusu.

Bianconeri zapłacili za Koopmeinersa znacznie więcej. Transfer z Atalanty kosztował około 50 milionów euro podstawy plus bonusy, które mogą podnieść kwotę do blisko 60 milionów. Nic więc dziwnego, że klub z Turynu nie zamierza zgadzać się na rozwiązanie, które oznaczałoby dużą stratę finansową.

W Juventusie zawodnik wyceniany jest co najmniej na 40 milionów euro. Mimo to Galatasaray nie zamierza rezygnować. Nawet jeśli zimą nie dojdzie do porozumienia, temat transferu Holendra może wrócić latem.

