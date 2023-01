PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Menedżer Manchesteru United Erik ten Hag przyznał, że kontuzja Christiana Eriksena nie będzie miała żadnego wpływu na działania Czerwonych Diabłów na rynku transferowym. Holender uważa, że dysponuje składem, który może wypełnić powstałą lukę.

Eriksen poważnie kontuzjowany

Man Utd nie dokona jednak żadnych transferów

Ten Hag przyznaje, że ma kim zastąpić Duńczyka

Kontuzja Eriksena bez wpływu na strategię transferową

Christian Eriksen będzie nieobecny do przełomu kwietnia i maja z powodu kontuzji kostki, której nabawił się w sobotnim meczu Pucharu Anglii z Reading.

Chociaż okienko transferowe zamyka się dopiero we wtorek wieczorem, menedżer Manchesteru United Ten Hag zasugerował, że trudno byłoby znaleźć odpowiedniego zawodnika w tak krótkim czasie jednocześnie podkreślając, że Czerwone Diabły nie muszą podejmować żadnych działań.

– Oczywiście, że jestem rozczarowany tą sytuacją. Tak samo, jak rozczarowany nią jest każdy w klubie. Ale taka jest piłka nożna na najwyższym poziomie. Takie rzeczy zdarzają się i teraz musimy sobie z tym poradzić – stwierdził Ten Hag.

Długa absencja kluczowego gracza United Manchesteru United potwierdził wyjątkowo pesymistyczny scenariusz. Kontuzja kostki, której Christian Eriksen doznał w pucharowym starciu z Reading, jest poważna i oznacza wielotygodniową pauzę. Christian Eriksen będzie pauzował przynajmniej do końca kwietnia To efekt kontuzji, jakiej Duńczyk doznał po wślizgu Andy’ego Carrolla Manchester United będzie musiał radzić sobie bez kluczowego zawodnika środka pola Poważna kontuzja Eriksena Czytaj dalej…

– Znalezienie odpowiedniego zastępstwa w ostatnim dniu okienka transferowego byłoby niezwykle trudne. Uważam ponadto, że mamy wystarczająco mocny i konkurencyjny skład, który jest w stanie wypełnić lukę – zadeklarował Holender.

– Każdy zawodnik ma swoje cechy, dlatego nigdy nie jesteś w stanie zastąpić danego piłkarza w stosunku jeden do jednego. Ale to nie oznacza, że nasz środek pola na tym straci i nie będziemy zdolni do odnoszenia sukcesów. To całkiem jasne, że Christian wnosi do naszego zespołu najwyższą jakość i ma pewne cechy, które trudno zastąpić, ale mamy też innych wartościowych zawodników – dodał menedżer United.

Manchester United zmierzy się z Nottingham Forest w środę wieczorem w ramach Carabo Cup, a w sobotę zagra z Crystal Palace w Premier League.

Zobacz również: Spokojny dzień dla Man Utd. Erik ten Hag ma kompletny skład