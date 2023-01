PressFocus Na zdjęciu: Anthony Elanga

Manchester United najprawdopodobniej nie dokona już żadnych ruchów na rynku transferowym podczas ostatniego dnia okienka transferowego. Media spodziewają, że klub nie będzie aktywny 31 stycznia.

Man Utd bez transferów w ostatnim dniu okienka transferowego

Wydaje się, że jedynym zawodnikiem, który może odejść to Elanga

Nie należy spodziewać się zaskakujących ruchów Czerwonych Diabłów

Elanga trafi na wypożyczenie do PSV?

Po transferach Wouta Weghorsta i Jacka Butlanda w tym miesiącu, menedżer Manchesteru United, Erik ten Hag, raczej nie dokona kolejnych transferów przed końcem styczniowego okienka transferowego. Wydaje się również mało prawdopodobne, aby Czerwone Diabły pozwolili któremukolwiek zawodnikowi odejść na wypożyczenie.

Podczas, gdy Holender chce utrzymać swój obecny skład do lata, prawdopodobnie będzie musiał podjąć decyzję w sprawie przyszłości skrzydłowego Anthony’ego Elangi, którym w ostatnich dniach zainteresował się PSV Eindhoven. 20-latek rozpoczął w tym sezonie zaledwie siedem meczów w pierwszym składzie, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do ilości minut, które zanotował pod wodzą Ralfa Rangnicka w drugiej połowie poprzedniego sezonu.

Wcześniej informowano, że Elanga był sfrustrowany małą ilością gry w tym sezonie, a reprezentant Szwecji wzbudził zainteresowanie Evertonu na początku okienka transferowego. Wygląda jednak na to, że Toffees będą teraz szukać wzmocnień gdzie indziej, zwłaszcza po sprzedaży Anthony’ego Gordona do Newcastle United w transakcji, która ostatecznie może być warta 45 milionów funtów.

Za hitem końcówki okna stoją problemy dyscyplinarne? Angielskie media przekonują, że Manchester City zgodził się na odejście Joao Cancelo głównie z powodów dyscyplinarnych. Reprezentant Portugalii miał źle wpływać na szatnię z powodu rzadszej gry w ostatnim czasie. Już niebawem Joao Cancelo trafi do Bayernu Monachium Do niedawna Portugalczyk był jednym z podstawowych graczy Manchesteru City Według angielskich mediów Obywatele zgodzili się sprzedać Czytaj dalej…

Mówi się, że menedżer PSV, Ruud van Nistelrooy, jest otwarty na pomysł sprowadzenia Elangi do klubu w ramach umowy pożyczki, donosi Daily Mail. – Oczywiście nie mogę wymieniać nazwisk, ale ciężko nad tym pracujemy, ponieważ jest to konieczne – powiedział przed meczem PSV z Go Ahead Eagles.

Oczywiste jest, że napastnik potrzebuje regularnych występów, aby na nowo odkryć formę, którą pokazał w poprzednim sezonie. Biorąc pod uwagę fakt, że w drugiej połowie sezonu będzie grał mało, wypożyczenie z pewnością przyniosłoby korzyści zarówno jemu, jak i Czerwonym Diabłom.

Zobacz również: Polak może trafić do mistrza MLS